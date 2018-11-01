В селе Балыкты Туркестанской области проживает дедушка, который совсем не чувствует холода. 78-летний Кенжебек Борыкбаев всегда ходит в костюме — вне зависимости от времени года, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Замана.

Так как Тулькубас находится близко к горам, зима в этих краях наступает рано. В этом регионе люди заранее готовят теплую одежду и ждут перемены температуры. Однако в селе Балыкты живет старик, который не боится похолоданий.

По словам 78-летнего Кенжебек ата, до этого возраста он ни разу не болел простудными заболеваниями и ни разу не замерзал.

«Мое тело постоянно нагревается. Даже в лютый мороз я хожу в костюме. Максимум, что я могу надеть из теплой одежды — это свитер», — говорит аксакал.

Проработавший в колхозе около пятидесяти лет старик говорит, что вообще не может носить теплую одежду.

«Когда я работал в колхозе, были дни, когда стоял буран, но я все равно ходил в одном костюме и не чувствовал холода. Я не могу тепло одеваться, стоит мне надеть на себя что-то теплое, как тут же все тело бросает в пот», — говорит Кенжебек Борыкбаев.