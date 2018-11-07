Всего в текущем году планируется обеспечить ввод не менее 12,1 млн квадратного метра жилья, сообщили в ведомстве.

В рамках госпрограммы «Нұрлы жер» по итогам 9 месяцев текущего года по республике сдано в эксплуатацию 8,8 млн квадратных метров жилья, что на 11,6% больше аналогичного уровня 2017 года. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК, сообщает bnews.kz.

Как рассказал министр, более 77 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, из них около 9,5 тысяч семей приобрели жильё, построенное за счёт государственных средств.

«Инвестиции в жилищное строительство увеличились на 31,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили 818,9 млрд тенге. Всего в текущем году планируется обеспечить ввод не менее 12,1 млн квадратного метра жилья, из них в рамках госинвестиций 1,3 млн кв метров или 22 тыс квартир», — сообщил Касымбек в ходе заседания Правительства.

По итогам 9 месяцев наибольшие объёмы ввода жилья наблюдаются в Астане (1,8 млн кв.м.), Алматы (1,3 млн кв. м) и в Мангистауской области (910,5 тыс кв. м).

«Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Алматинской и Мангистауской областях, а также Шымкенте. Вместе с тем, в 2 регионах темпы ввода жилья к уровню 2017 года снизились, это в городе Астана, Кызылординской области. В Кызылординской области 2017 году было введено порядка 80 жилых домов акиматами, Самрук-Казына и «Байтерек Development», — отметил руководитель ведомства.

В текущем году за счёт госинвестиций ведётся строительство 42 многоэтажных жилых домов общей площадью 33,2 тыс квадратных метров.