В Шымкенте в отношении председателя независимой профсоюзной организации «Достойный труд» и руководителя отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса Ерлана Балтабая полиция начала уголовное расследование.

Ерлан Балтабай сказал Азаттыку, что уголовное дело возбуждено по заявлению члена профсоюза «Достойный труд» о «хищении профсоюзных средств». По его словам, 25 сентября полиция провела в офисе профсоюза обыск и изъяла документацию.

Лидер профсоюзной организации считает обращение члена профсоюза в полицию неправомерным и говорит, что целью преследования является прекращение работы профсоюза.

В частности, он ссылается на статью «Материальные условия для деятельности профсоюзных органов» закона о профсоюзах, в которой говорится, что «члены профсоюза не имеют прав на переданные ими профсоюзу имущество и членские взносы». По его мнению, член профсоюза не вправе подавать заявление на председателя.

— При возникновении подозрений, на внеочередном собрании профсоюз должен принять решение о смещении руководителя с занимаемой должности. По закону лишь новоизбранный председатель профсоюза может потребовать с меня отчетность и подать на меня в суд. Я считаю, что проблема не во мне, цель — прекратить работу профсоюза, — говорит Ерлан Балтабай.

По его словам, сотрудники полиции сказали ему, что проводятся следственные действия, и отказались сообщить ему, по какой статье возбуждено уголовное дело.

Репортер Азаттыка обратилась в пресс-службу департамента внутренних дел города Шымкента, чтобы выяснить, по какой статье расследуется уголовное дело в отношении Ерлана Балтабая. В пресс-службе попросили обратиться с письменным запросом.