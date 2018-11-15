Во Дворце культуры МКТУ им. Х.А.Ясави в рамках программной статьи Главы государства «Рухани жаңғыру» состоялась премьера мюзикла «Махаббат мұнарасы». В премьерном показе мюзикла, организованном областным управлением культуры и развития языков совместно с областным театром оперы и балета приняли участие студенты и преподаватели вуза, представители СМИ.

На премьере мюзикла с приветственным словом к собравшимся обратился глава региона Жансеит Туймебаев, который пожелал коллективу театра творческих успехов.

«Большая часть зрителей, которые пришли на сегодняшнюю премьеру — это современная молодежь, проявляющая интерес к новому, что в свою очередь, свидетельствует о процветании нашей культуры. Мюзикл, поставленный в Астане, впервые проходит на сцене нового областного центра. Уверен, что мюзикл станет одной из лучших постановок в театральном репертуаре коллектива. Мы должны поддерживать и пропагандировать такие мероприятия, которые имеют духовную ценность для всех нас. Истинное искусство — это огромная объединяющая сила, она не делится на язык и нацию, и она дает вам возможность сделать еще один шаг, чтобы прославить нашу страну и внести свой вклад в развитие национального искусства», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

Следует подчеркнуть, что автор мелодии мюзикла — уроженка Махтааральского района, композитор, победительница областных, республиканских и международных конкурсов Светлана Ахметова. Музыкальный редактор — уроженец Байдибекского района, композитор, победитель областных, республиканских и международных конкурсов Руслан Шыныкулов. Автор либретто мюзикла — молодой поэт Мукагали Кенжетайулы, музыкальный руководитель, директор театра — заслуженный деятель культуры РК Абдихан Нурмаханбетов. Режиссер-постановщик — Елик Нурсултан, балетмейстер-постановщик – Гульжан Даулеткулова, художник-постановщик – Даулетияр Балтабаев, художественный руководитель – Ерлан Жандарбай.

Основных персонажей на сцене играют молодые артисты театра Мадихан Дуйсеев, Айгерим Жумабек, Айбек Канатбек, Кунимай Исмаилова, Айдар Баимбетов, Маржан Шарипхан, Бакытжан Турсыманов.

Отметим, что постановка мюзикла, в котором приняли участие более 60 артистов театра, вызвало большой интерес зрителей.

Пресс-служба акима Туркестанской области