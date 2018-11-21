В Туркестане стартовал масштабный проект «Туған жерге тағзым».

Целью мероприятия, организованного фондом «Отандастар», является организация серии историко-познавательных экскурсий по сакральным местам Казахстана для соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Цель первой экскурсии, которая продлится два дня в Туркестане — пропаганда культурных и духовных ценностей казахского народа путем ознакомления соотечественников с мавзолеями Ходжи Ахмета Ясави, Арыстан Баб, историческим музеем Туркестана и другими достопримечательностями региона.

В ходе встречи с гостями аким области Жансеит Туймебаев отметил, что данное мероприятие проводится в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», а также проинформировал их о проводимой работе в регионе по превращению города Туркестан в духовный центр тюркского мира.

«В рамках программы «Рухани жаңғыру » в 2018 году в области намечены и реализуются 46 проектов и 168 мероприятий. В рамках подпрограммы «АТАМЕКЕН» спецпроекта «ТУҒАН ЖЕР » в Туркестанской области в 2018 году реализуются проекты на сумму 28 млрд. 156 млн. тенге, в том числе уже введены в эксплуатацию 23 объекта на сумму 887,2 млн. тенге. Отмечу, что одна из главных задач, поставленных в программе — воспитать образованного, духовно богатого человека. С этой целью, в рамках подпрограммы «ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ» («Воспитание и образование»), для изучения и исследования истории края, на издание учебника «Өлкетану» («Краеведение») для учащихся 5,6,7 классов из местного бюджета было выделено 153 млн. тенге. Тираж книги составит 50 тысяч экземпляров», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе круглого стола на тему «Сакральные места Казахстана», прошедшего в Международном казахско-турецком университете имени Х.А.Яссауи аким области отметил, что в области был разработан список из 104 сакральных мест, из них 26 объектов включены в республиканский список. Кроме того, глава региона рассказал о проведенной работе в области по всем направлениям программы.

Вместе с тем, на встрече с зарубежными соотечественниками выступили президент НАО «Фонд «Отандастар» Нуртай Абыкаев и первый заместитель председателя Всемирной Ассоциации казахов Заутбек Турисбеков. Отметим, что в мероприятии также приняли участие такие известные эксперты, как Президент МКТУ имени Х.А.Яссауи Болатбек Абдрасилов, заместитель руководителя Центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК Батырхан Жумабаев и директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев.

В целом, экскурсионные туры и в другие регионы страны Фонд планирует системно проводить в ближайшие пять лет. Следующими пунктами назначения станут города Актау, Павлодар, Алматы и др. По словам организаторов, благодаря ознакомлению и изучению сакральных мест, зарубежные соотечественники смогут по-настоящему прикоснуться к историческому прошлому своей родины, самобытной культуре, искусству и народным традициям.

Следует подчеркнуть, цикл историко-познавательных экскурсий «Туған жерге тағзым» Фонд «Отандастар» проводит в рамках реализации государственной программы «Рухани жангыру». В программу цикла входит ознакомление с проектами многофункциональной виртуальной карты «Сакральная география Казахстана общенационального значения». Идея данного проекта принадлежит Главе государства. Инициативу о духовном возрождении Нурсултан Назарбаев выделил как одну из приоритетных задач в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

На сегодняшний день в список исторических мест Казахстана вошли 185 объектов общенационального и 500 объектов регионального уровня.

Пресс-служба акима Туркестанской области