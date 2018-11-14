В честь 27-летия Независимости Республики Казахстан в Туркестанской области стартовал конкурс «Түркістан жастар премиясы».

В конкурсе могут принять участие молодые люди, активно участвующие в политической и общественной жизни страны, внесшие вклад в развитие государственной молодежной политики региона. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного «Молодежного ресурсного центра» Береке Дуйсебеков.

По его словам, данный конкурс открывает широкие возможности для творческого поиска, общественных инициатив и личностного становления молодежи.

«В конкурсе «Түркістан жастары премиясы» определят лучших в таких номинациях, как «Үздік жас жазушы», «Үздік жас айтыскер ақын», «Үздік жас дәрігер», «Үздік жас өндіріс маманы», «Үздік жас ерікті», «Үздік жас спортшы», «Бейбіт өмір батыры».

Кроме того, будут названы имена лучших среди представителей областных средств массовой информации. Возраст участников — от 14 до 29 лет», — сказал Б.Дуйсебеков.

Наряду с этим, в ходе брифинга руководитель областного управления по делам семьи, детей и молодежи Балмаржан Нарбекова подробно остановилась на мероприятиях, проводимых в области в честь празднования Международного дня студентов, который ежегодно отмечается 17 ноября.

«С 14 по 16 ноября в Туркестанской области пройдет региональный молодежный форум «Тәуелсіздік – тірегім, Түркістаным – жүрегім!», организаторами которого выступают «Молодежный ресурсный центр» и областное управление по делам семьи, детей и молодежи. Более того, будет организован дебатный турнир «Терең тарихтан – жарқын болашаққа!». Вместе с тем, пройдет игра КВН среди молодежи тюркоязычных государств — «Түркі әлемін тоғыстырған – Түркістан!». Сборные команды Кыргызстана, Узбекистана, Башкортостана, Татарстана, Туркменистана, Турции и лучшие игроки сборной Казахстана будут соревноваться на призы акима области», — отметила Б.Нарбекова.

Стоит отметить, молодежный праздник продолжится гала-концертом «Жаңарған Түркістан – жастар қаласы!» с участием звезд отечественной эстрады.

Пресс-служба акима Туркестанской области