Шокирующая статистика от Генеральной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, с начала года на территории Шымкента и Туркестанской области произошло три случая изнасилования в отношении несовершеннолетних и один факт сексуального насилия над малолетним ребенком. 8 января в городе Жетысай Мактааральского района мужчина надругался над ребенком в салоне автомобиля. 16 января в Кентау жертвой сексуального насилия стал воспитанник детского сада. А буквально на прошлой неделе, 23 января в Ордабасинском районе в сарае изнасиловали ребенка.

Четвертый случай произошел в Шымкенте. Мужчина обманом заманил 9-летнюю девочку в заброшенный дом и надругался над ней.

По факту последнего в полиции ведется досудебное расследование. Что касается остальных случаев, об уголовных делах информации нет.

Данил Шемратов