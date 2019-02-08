Многодетной матери из Шымкента Фозиле Досметовой с тройней новорожденных за счет спонсоров сняли трехкомнатную квартиру, передает пресс-служба акимата Шымкента.

О своем тяжелом положении женщина рассказала представителям СМИ, попросив об оказании материальной помощи. Одним из первых отреагировал представитель ДУМК по городу Шымкенту имам Бахтыбай Бейсенбаев, который сумел мобилизовать и привлечь спонсоров.

С помощью граждан, которые предпочли остаться неназванными, для многодетной матери снята в аренду трехкомнатная квартира в районе проспекта Кунаева и улицы Жандосова.

В данный момент Фозила Досметова состоит в очереди на получение жилья как многодетная мать: у нее шестеро детей. До этого времени ей приходилось арендовать жилье.

В новой квартире она будет проживать до тех пор, пока не получит жилье от государства.

Напомним, недавно женщина родила тройню. Малышей, которые все оказались мальчиками, назвали Бакир, Али и Омар. Старшая дочь Фозилы — Гузаль учится в 11-м классе, другая, Шадиер — в 10-м, а младшей — Индире — шесть лет. Сейчас семье помогает и Управление занятости и социальных программ города Шымкента. Многодетная мать будет обеспечена социальной помощью, причитающейся ей от государства.