Где и как можно приобрести доступное жилье «Нұрлы жер»

по программе «7-20-25»?

АО «Ипотечная организация «Баспана», Алматы, 25 февраля. Если при покупке жилья на рынке участники программы «7-20-25» выбирают квартиры через отделы продаж строительных компании, то в случае с государственным жильем наличие и характеристики квартир необходимо уточнять у местных акиматов, сообщает Ипотечная организация «Баспана».

Напомним, ранее жилье по программе «Нұрлы жер» распределялось между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка. Однако, в связи с изменениями в правила реализации с начало года доступ к жилью от «Нұрлы жер» получили и участники программы «7-20-25». По ним не ставятся условия по отсутствию жилья за последние 5 лет и наличию накоплении.

Согласно правилам, объявление о реализации квартир акиматы будут публиковать на своих интернет-ресурсах после введения жилья в эксплуатацию.

План строительства кредитного жилья в 2019 году (по данным КДС МИИР РК)

Количество квартир

Всего по РК 11 797

Акмолинская область 240

Актюбинская область 778

Алматинская область 458

Атырауская область 1 136

ВКО 607

Жамбылская область 800

ЗКО 1 108

Карагандинская область 576

Костанайская область 1 604

Кызылординская область 600

Мангистауская область 103

Павлодарская область 504

СКО 78

Туркестанская область 858

г. Шымкент 904

г. Алматы 540

г. Астана 903

Общая площадь квартиры по программе «Нұрлы жер» не должна превышать 80 квадратных метров с допустимым отклонением не более 5%. В этой связи, в основном строятся 1-2-3-комнатные квартиры. Предлагаем примерный расчет ежемесячных платежей по программе «7-20-25» в случае приобретения доступной квартиры через акиматы.

Квартиры в городах Астана, Алматы, Актау и Атырау

Ежемесячный платеж, в тг.

(при сроке займа на 25 лет)

1-комнатная (от 37 кв.м) 37 317

2-комнатная (от 50 кв.м) 50 888

3-комнатная (от 65 кв.м) 66 154

Квартира в остальных регионах

Ежемесячный платеж, в тг.

(при сроке займа на 25 лет)

1-комнатная (от 37 кв.м) 29 400

2-комнатная (от 50 кв.м) 39 579

3-комнатная (от 65 кв.м) 51 453