Где и как можно приобрести доступное жилье «Нұрлы жер»
по программе «7-20-25»?
АО «Ипотечная организация «Баспана», Алматы, 25 февраля. Если при покупке жилья на рынке участники программы «7-20-25» выбирают квартиры через отделы продаж строительных компании, то в случае с государственным жильем наличие и характеристики квартир необходимо уточнять у местных акиматов, сообщает Ипотечная организация «Баспана».
Напомним, ранее жилье по программе «Нұрлы жер» распределялось между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка. Однако, в связи с изменениями в правила реализации с начало года доступ к жилью от «Нұрлы жер» получили и участники программы «7-20-25». По ним не ставятся условия по отсутствию жилья за последние 5 лет и наличию накоплении.
Согласно правилам, объявление о реализации квартир акиматы будут публиковать на своих интернет-ресурсах после введения жилья в эксплуатацию.
План строительства кредитного жилья в 2019 году (по данным КДС МИИР РК)
Количество квартир
Всего по РК 11 797
Акмолинская область 240
Актюбинская область 778
Алматинская область 458
Атырауская область 1 136
ВКО 607
Жамбылская область 800
ЗКО 1 108
Карагандинская область 576
Костанайская область 1 604
Кызылординская область 600
Мангистауская область 103
Павлодарская область 504
СКО 78
Туркестанская область 858
г. Шымкент 904
г. Алматы 540
г. Астана 903
Общая площадь квартиры по программе «Нұрлы жер» не должна превышать 80 квадратных метров с допустимым отклонением не более 5%. В этой связи, в основном строятся 1-2-3-комнатные квартиры. Предлагаем примерный расчет ежемесячных платежей по программе «7-20-25» в случае приобретения доступной квартиры через акиматы.
Квартиры в городах Астана, Алматы, Актау и Атырау
Ежемесячный платеж, в тг.
(при сроке займа на 25 лет)
1-комнатная (от 37 кв.м) 37 317
2-комнатная (от 50 кв.м) 50 888
3-комнатная (от 65 кв.м) 66 154
Квартира в остальных регионах
Ежемесячный платеж, в тг.
(при сроке займа на 25 лет)
1-комнатная (от 37 кв.м) 29 400
2-комнатная (от 50 кв.м) 39 579
3-комнатная (от 65 кв.м) 51 453