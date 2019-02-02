Информационная служба телеканала «Отырар TV» выяснила, что не только бизнесмены, но и чиновники, и депутаты тоже не платят налоги. В списке должников есть известные фамилии.

Так, аким Туркестанской области не заплатил налог на транспортные средства в размере — 2468 тенге. Депутат областного маслихата Кайрат Балабиев задолжал бюджету 6450 тенге за налог на имущество физических лиц и земельный налог. Руководитель областного управления образования Исатай Сагындыков — должен 4142 тенге. Он не заплатил налог на имущество физических лиц.

Намного меньше должны государству начальник департамента полиции Ерали Джумаханбетов и председатель городского суда Шымкента Ербол Рахимбеков. Они задолжали бюджету 237 и 616 тенге за налог на имущество.

Все эти данные получены из открытой базы налогоплательщиков комитета государственных доходов.

Динара Бекболаева