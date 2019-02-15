Проект «ҚОЛҒАБЫС» для поддержки многодетных матерей запустят в Туркестанской области.

«В Туркестанской области, где сохранились традиционные семейные ценности, многодетные семьи вносят весомый вклад в национальную демографию. На сегодняшний день в области проживает более 130 тысяч многодетных семей. Из них 16 500 семей получают адресную социальную помощь.

В этом году в рамках проекта “Қолғабыс” мы намерены реализовать комплекс мероприятий, направленных на оказание специальной помощи безработным родителям из многодетных семей, предоставление детям технического и профессионального образования.

В частности, в текущем году в области в рамках программы продуктивной занятости “Еңбек» более 3700 детям, в том числе из многодетных семей предоставят гранты технического и профессионального образования на сумму 3,3 млрд тенге», — подчеркнул Жансеит Туймебаев.