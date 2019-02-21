В Шымкенте пройдет масштабная родительская конференция «Мейірімді алақан».

22 февраля 2019 года в г. Шымкенте состоится Республиканская родительская конференция «Мейірімді алақан», инициированная Казахстанской ассоциацией дошкольных организаций, корпоративным фондом «Bi Жулдызай» при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, партии «Нұр Отан», МОН РК и акимата города Шымкент. Мероприятие пройдет в рамках проекта партии «Нұр Отан» «Кедергісіз келешек» — «Будущее без барьеров».

Цель — объединение усилий родителей особенных детей и неправительственных организаций для формирования духовно-нравственного и позитивного мышления в воспитании, а также социализации подрастающего поколения.

Участниками станут родители детей с ОВЗ, Вице-Министра образования и науки РК, представителя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутата Парламента РК, представители партии «Нұр Отан», Акима г.Шымкент, представителей акиматов Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей, НПП РК «Атамекен», НПО занимающимися благотворительной и общественной деятельностью по решению проблем детей с ОВЗ.

Партнерами являются общественный фонд «Асыл бала», институт Семейного воспитания, корпоративный фонд «Болашак», общественный фонд «Марцана», международная академия «Алиар».

Жанар Есенбекова