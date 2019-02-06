Шымкентцы намерены не допустить повторения астанинской трагедии.

На своей странице в Facebook Аякоз Бегалыкызы написала историю о том, как неравнодушные волонтеры и простые граждане собрали более пяти миллионов тенге для многодетной семьи, передает Total.kz.

О семье случайно узнал Жасур Толапов, который увидел на трассе голосовавшего парнишку лет 12-13. По его словам, Агабек ловил такси, чтобы отвезти металлолом в пункт сдачи. На вырученные деньги он кормил своих четверых сестренок и мать.

«Я поехал вместе с ним к нему домой. Когда он снял обувь, я был в шоке. До этого я думал, что у него на ногах ботинки черного цвета, но в грязи. Оказалось, у него на ногах сетчатые сандалии, надетые на носки. И грязь настолько въелась в эти сетки, что со стороны казались как ботинки. На самом деле на ногах мальчика это были огромные куски черной, мокрой земли. И в этих сандалиях он проходил примерно 7-8 часов в такую грязь и холод. Дома нас встретили четверо девочек в возрасте 6, 5, 4, 3 лет. Оказалось, это его сестренки. Все они были легко одеты, и, что меня потрясло, они были босые, без носков. Из рассказа матери я понял, что этот 13-летний мальчик учился до обеда, а после школы с 13 часов до 7-8 вечера собирал металл и покупал продукты. Был кормильцем семьи. Я взял номер телефона у парнишки и поехал», – рассказал свои впечатления Жасур, сфотографировавший дом изнутри.

Позднее он вместе с волонтерами организовал сбор денег для покупки дома многодетной семье. К сборам присоединилась и Бегалыкызы, которая написала о ситуации с семьей в Facebook. Неравнодушные казахстанцы откликнулись не только деньгами, но помогли продуктами и одеждой.

«Сбор по Агабеку продолжается, в видео есть данные карточки и ИИН. Мы не допустим больше трагедии. И чтобы никогда не повторилась Астанинская трагедия», – подчеркнула Аягоз Бегалыкызы.

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Она уточнила, что лишние продукты и одежду раздали еще нескольким нуждающимся семьям по соседству. По последним данным, на дом семье Агабека собрано пять миллионов 76 тысяч 900 тенге и 310 долларов. В своем последнем посте женщина отметила, что для многодетной семьи уже найден дом, хозяин которого согласился снизить цену до семи миллионов тенге.

«Услышав историю Агабека, хозяин дома согласился уступить за семь миллионов. Мы собрали пять миллионов тенге. Давайте поможем собрать недостающую сумму. Сегодня будут переговоры вести насчет оформления документов и отсрочку остатка суммы хотя бы на месяц», – написала женщина на своей странице.

В планах волонтеров начать оказывать благотворительную помощь нуждающимся на постоянной основе.

Напомним, при пожаре во времянке в Астане погибли пять девочек – дети семьи Ситер. Казахстанцы, потрясенные трагедией, собрали за сутки 13 миллионов тенге в помощь семье, потерявшей дочерей. Свои соболезнования семье уже принесли глава государства Нурсултан Назарбаев, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, а также казахстанцы со всей страны.