Национальная палата запускает пилотный образовательный проект «Жас кәсіпкер», ориентированный на развитие и поддержку молодежного предпринимательства.

Ни для кого не секрет, что 2019 год официально является Годом молодежи в Казахстане. Национальная палата предпринимателей решила поддержать молодых людей, которые готовы открыть свой бизнес, найти свою нишу и начать зарабатывать.

«Жас кәсіпкер» — это обучающий проект, который будет реализован в рамках уже популярного и эффективного проекта «Бастау». Никаких скучных лекций и устаревших данных. Только реальные кейсы и мастер-классы от лучших бизнес-тренеров страны, а также полное погружение в предпринимательскую среду.

«В год молодежи «Атамекен» запускает новый проект «Жас кәсіпкер» для безработных, не имеющая постоянных доходов молодых парней и девушек от 18 до 29 лет. Данный проект является аналогом проекта «Бастау» и предполагает компоненты по обучению и индивидуальному сопровождению каждого стартапа опытным бизнес-тренером. Благодаря этому проекту молодежь получит возможность приобрести новые знания и навыки, в конечном счете открыть собственное дело. После участия в проекте, у молодежи будет возможность получить гранты и льготное финансирование в качестве первоначального капитала для бизнеса», — заявил управляющий директор – директор департамента массового предпринимательства и микрофинансирования НПП РК «Атамекен» Бауржан Оразгалиев.

Обучение будет проходить на базе материала, разработанного Нацпалатой с применением практических заданий, кейсов, деловых игр для систематизации определенного круга понятий и компетенций при ведении предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики.

Помимо знаний для начинающих предпринимателей предусмотрено дальнейшее сопровождение уже запущенных стартап проектов через филиальную сеть «Атамекен».

Пилотный проект «Жас кәсіпкер» стартует в Алматы с 4 по 18 марта.