Видео, разъясняющее процедуру начисления выплат многодетным матерям с 1 апреля, появилось в Telegram-канале премьер-министра РК, передает NUR.KZ.

На кадрах ролика поясняется, что государственная адресная социальная помощь — это денежная выплата, предоставляемая гражданам со среднедушевым доходом ниже половины прожиточного минимума.

В пример приводится семья, где мать воспитывает четверых детей и доход семьи составляет 50 тыс. тенге. Если поделить этот доход на пятерых человек, то среднедушевой доход семьи составит 10 тысяч тенге.

Так как в настоящее время критерий для оказания АСП равен 14 849 тенге, из него отнимается среднедушевой доход семьи — 10 тыс. тенге, разница составит 4849 тенге, это размер на одного члена семьи. Эта сумма умножается на пятерых человек и получается размер АСП в сумме 24 245 тенге.

Однако с 1 апреля размер критерия для оказания адресной соцпомощи будет увеличен до 20 789 тенге. Тот же пример — мать с четырьмя детьми, доход семьи тот же — 50 тыс. тенге, среднедушевой доход семьи — 10 тыс. тенге на одного члена семьи.

В общей сложности мать, воспитывающая четверых детей, получит 93 945 тенге, таким образом, размер адресной соцпомощи увеличится в 3,9 раза. Совокупный доход с учетом адресной соцпомощи составит 143 945 тенге.