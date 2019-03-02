В городе Ленгере четверо человек погибли, отравившись угарным газом.

1 марта в дежурную часть отдела полиции Толебийского района поступило сообщение об обнаружении четырех трупов в одном из многоэтажных домов в г. Ленгер.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Толебийского РОП.

«По предварительным данным экспертов причиной смерти послужило отравление угарным газом. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

По факту обнаружения трупов Толебийским ОП проводится досудебное расследование.