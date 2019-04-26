Кандидат в Президенты Республики Казахстан Таспихов Амангельди свободно владеет государственным языком.

26 апреля 2019 года в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Таспихова Амангельди Сатыбалдиевича, выдвиженца от Республиканского объединения профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан».

Лингвистический экзамен был проведен по всем трем этапам: написание письменного задания на тему, чтение печатного текста и публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут. После сдачи экзамена состоялось обсуждение и подведение итогов лингвистической комиссией. На заседании присутствовал член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Ләззәт Жаңылысқызы Сүлеймен.

Работа комиссии осуществлялась открыто и гласно, а средства массовой информации имели возможность присутствовать в начале экзамена и узнать о результатах экзамена сразу после подведения итогов. Озвучил результаты заседания член лингвистической комиссии доктор филологических наук, профессор Ахметов Әділ Құрманжанұлы.

Письменное задание было на тему: «Менің елім». Письменная работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Претендентом было допущены незначительное количество пунктационных ошибок, содержание письменной работы было глубинным.

Во втором задании претендент прочел отрывок из сборника Қадыр Мырза Әлі «Таңдаулы шығармалар». Во время прочтения текста претендент выразительно, грамотно, с пониманием смысла прочитал несколько стихотворений и показал свободное владение государственным языком.

Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему «Тіл тағдыры – ел тағдыры». Член комиссии отметил, что претендент грамотно излагает свои мысли на государственном языке и что тема выступления была раскрыта полностью.

По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Таспихов Амангельди Сатыбалдиевич свободно владеет государственным языком.