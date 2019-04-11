В Узбекистане вводится 28 новых дорожных знаков, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Предлагаем вам ознакомится с их детальным разбором.

Внимание, заградительное устройство железнодорожного переезда

Искусственная неровность дороги

Затор

Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено

Движение транспортных средств с взврывчатыми легковоспламеняющимися грузами запрещено

Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещённым движением

Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещённым движением

Велосипедная и пешеходная дорожка с разделением движения

Конец велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения

Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения

Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения

Направление движения транспортных средств с опасными грузами

Движение направо при красном сигнале

Радар

Велосипедная дорожка

Конец велосипедной дорожки

Пункт контроля международных автоперевозчиков

Туалет

Место сбора мусора

Вид транспортного средства

Класс опасного груза

Работает эвакуатор

Препятствие

обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону дорожки предназначенной для совместного движения пешеходов и велосипедистов

обозначает велосипедную дорожку или велосипедную часть дорожки

дорожная разметка, дублирующая предупреждающие знаки

дорожная разметка, дублирующая запрещающие знаки

обозначает искусственную неровность на проезжей части