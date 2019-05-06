В Шымкенте водитель «Volkswagen Passat» виртуозно ушел от погони.

Зрители телепрограммы «Экстренный вызов» прислали в редакцию видео, на котором на камеру мобильного телефона снято преследование правоохранителями нарушителя правил дорожного движения.

Полицейские на автомобилях преследуют автомобиль «Volkswagen Passat«. Сотрудники ДПС перекрывают дорогу по проспекту Республики, но несмотря на этот маневр, водителю универсала, который по ходу движения таранит несколько авто, удается проехать сквозь выставленную преграду из экипажей ДПС.

Шакир Умаров