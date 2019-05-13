По горячим следам Шымкентскими полицейскими был задержан злоумышленник совершившее разбойное нападение на букмекерскую контору.

В Шымкенте неизвестный, в маске вооружившись холодным оружием, ворвался в букмекерскую контору, где пытался захватить денежные средства. Кассир, не растерявшись, успела нажать тревожную кнопку, злоумышленник испугавшись звука сигнализации, скрылся с места преступления.

Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемого, им оказался житель города Шымкент, по горячим следам он был задержан и взят под стражу.

По данному факту проводиться досудебное расследование по статье 192 УК РК.