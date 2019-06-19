Депутат городского маслихата готов стать участником проектного офиса «Шымкент – адалдық алаңы».

Об этом стало известно на внеочередной сессии городского маслихата, в ходе рассмотрены вопросы реализации проекта «Шымкент – адалдық алаңы».

Руководитель Проектного офиса – Ерасыл Тулебаев сообщил о реализуемых в городе проектах, нацеленных на искоренение бытовой коррупции, а также создания благоприятных условий для горожан.

В частности, в рамках проекта «ASHYQ SAULET» – оцифрованы12 гос.услуг в сфере архитектуры,



Проект «MEKTEPKE JARDEM» – разработана процедура функционирования «электронной платформы» для спонсорской помощи и меценатства в школах города;



Проект «SMART PARKING» – создание единого парковочного городского пространства;



Проект «Open space» создание открытого пространства в госорганах (5 управлений акимата и 4 районных управления полиции);



Проект «Flexible Schedule» гибкий график в Центре занятости, который позволил оказывать услуги без обеденного перерыва;



Проект «Integrity shop» (по городу функционируют более 100 «магазинов честности») и т.д.



Наряду с этим, депутатам презентован состав Проектного офиса, а также инициировано включить в состав «Шымкент – адалдық алаңы» депутата маслихата. В этой связи, единогласно принято решение о делегировании одного народного избранника в состав Проектного офиса.