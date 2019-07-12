Распоряжением акима города Шымкента Г. Абдрахимова на должность руководителя городского управления энергетики и коммунального хозяйства назначен Али Алтай Сембекович.
Алтай Сембекович — родился в 1985 году,имеет два высших образования по специальностям экономист и юриспруденция. Владеет русским, турецким и английским языками.
В разные годы работал главным специалистом городского суда Астаны. Работал главным консультантом главного инспектора отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, главным консультантом отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, главным экспертом секретариата Премьер-Министра РК, главным экспертом управления внешних связей Премьер-Министра РК.
Последняя занимаемая должность — заместитель руководителя аппарата – заведующий серетариатом аппарата акима города Шымкент.