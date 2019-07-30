В Шымкенте определено предприятие, которое будет отвечать за чистоту на кладбищах.

Оnметим, что в течение полугода 4 компании судились между собой, так как были не согласны с результатами конкурса госзакупок по содержанию 37 кладбищ. В результате с кладбищ перестали вывозить мусор. Это вызвало недовольство жителей.

Теперь очисткой кладбищ и подвозом воды на погосты будет заниматься ТОО «Комек Болат». До конца года компания должна освоить средства в размере 50 млн тенге. Кладбище по Байдибек би (быв. К. Маркса) обещают привести в порядок в течение недели.

Сегодня начался вывоз мусора с кладбища по Ташкентской трассе. Чтобы привести в порядок все кладбища, по словам специалистов, потребуется около месяца. Сейчас в уборке задействовано 25 рабочих и 6 единиц техники.