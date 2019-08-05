В процессе разработки Социальная карта четырех районов города Шымкента. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил аким города Ерлан Айтаханов.
На повестке дня - развитие инфраструктуры 41 населенных пунктов, присоединенных к городу. В целях систематизации работы в данном направлении глава города поручил руководителям отраслевых управлений и акимам районов разработать социальные карты с разбивкой каждого района на секторы с указанием острых проблем.
Таким образом, Ерлан Куанышевич дал понять, что давние проблемы можнорешать постепенно в системном порядке. Основные проблемы окраин -дороги, инженерная инфраструктура,нехватка социальных объектов и благоустройство. Аким города отметил, что к проведению инфраструктуры можно подключить частных инвесторов.
Аким города подчеркнув, что формирование благоприятной среды для проживания населения является главной целью акимата, определил первостепенные задачи. Прежде всего, это очистка города от мусора, а также обеспечение населения регулярными выездными медицинскими услугами, оказание местными исполнительными органами государственных услуг.
На заседании аппарата также былирассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону и к новому учебному году.
Специалисты, ответственные за подготовку к отопительному сезону, сообщили, что в соответствии с графиком, до 20 августа все медицинские учреждения и школы будут готовы к зиме.
Глава города поручил держать наконтроле подготовку к отопительному сезону и проводить заседания штаба два раза в неделю. Наряду с этим, аким отметил, что нужно делать выводы из прошлогодних недочетов и не допускать их в нынешнем году.