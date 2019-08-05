В процессе разработки​ Социальная ​карта​ четырех районов города Шымкента. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил​ аким​ города​ Ерлан​ Айтаханов.​

На повестке дня​ -​ развитие инфраструктуры 41 населенных пунктов, присоединенных к городу. В целях систематизации работы в данном направлении глава города поручил руководителям отраслевых управлений и​ акимам​ районов разработать социальные карты с разбивкой каждого района на секторы​ с ​указанием​ острых​ проблем.​

Таким образом,​ Ерлан​ Куанышевич​ дал понять, что давние​ проблемы​ можно​решать​ постепенно​ в системном порядке. Основные проблемы​ окраин​ -​дороги, инженерная инфраструктура,​нехватка​ социальных объектов​ и благоустройство.​ Аким города отметил, что к проведению инфраструктуры можно подключить частных инвесторов.​ ​

Аким города​ подчеркнув, что формирование благоприятной среды для проживания населения является главной целью акимата, определил первостепенные задачи.​ Прежде всего, это очистка города от мусора, а также обеспечение населения регулярными​ выездными​ медицинскими услугами, оказание местными исполнительными органами государственных​ услуг.​

На заседании аппарата также были​рассмотрены​ ​ вопросы​ подготовки к отопительному сезону и к новому учебному году.​

Специалисты, ответственные за подготовку к отопительному сезону, сообщили, что в​ соответствии с графиком, до 20 августа все медицинские учреждения и школы будут готовы к зиме.​

Глава города поручил держать​ на​контроле​ подготовку​ к отопительному сезону​ и​ проводить заседания штаба два раза в неделю.​ Наряду с этим,​ аким​ отметил, что нужно делать выводы из прошлогодних недочетов и​ не допускать​ их в нынешнем году.​ ​