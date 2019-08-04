Областные акиматы и крупные компании страны круглосуточно работают для благоустройства города Туркестана.

Одна из них — АО «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына». Данная компания возводит в древнем городе​ 5​ зданий. Председатель правления акционерного общества Ахметжан Есимов посетил Туркестан, чтобы ознакомиться с ходом строительства, сообщает ​Пресс-служба акима Туркестанской области.

В 2020 году планируется сдать в эксплуатацию Дворец школьников. Качество строительных работ — на особом контроле. На строительной площадке работой обеспечено 100 человек. Ответственен фонд благосостояния и за центральный стадион на​ 7000 мест. Его территория -​ 8,3 гектара. Объект, который​ будет отвечать требованиям УЕФА, планируется сдать в следующем году.​ ​

Ахметжан Есимов посетил также строящиеся в областном центре Конгресс-холл,​ амфитеатр и музей имени А.Ясави. Последний объект, площадь которого составляет 3200 квадратных метра, по заказу компании «Самұрық-Қазына» строит​ компания​ «Базис-А». Откроется музей в следующем году.​ ​

Объекты, строительство которых началось в марте, планируется ввести в строй в 2020 году. Ахметжан Есимов в беседе со строителями и руководителями строительных компаний отметил, что строительные работы должны проводиться качественно и в срок. И дальше возведение объектов будет на особом контроле.​ ​