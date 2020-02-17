Огромный пласт глины вместе со штукатуркой рухнул в подъезде дома старой советской постройки. Обошлось без пострадавших.

Обрушение происходило постепенно, по мере того как потолок пропитывался сначала дождевой водой, а потом и горячей водой из системы отопления.

По рассказам жителей, сначала с потолка полилась холодная вода, а потом хлынул кипяток: прорвало трубу отопления.

В этом старом двухэтажном доме в основном живут старики и самостоятельно справиться с проблемой они, конечно же, не смогли. Да и решать ее нужно было кардинально, а не ограничиваться косметическим ремонтом.

«Я приехал к маме из России. Вчера заметил, что с потолка капает, затем как из крана полилась, да еще и горячая. Мы выбежали в подъезд, смотрим там уже потолок падает. Мы взяли только самое необходимое с собой, выбежали и ждали аварийную службу на улице», — рассказывает гость из России.

В этом доме старой постройки ремонт проводили часто, но всему есть свой срок. Отопительные трубы основательно проржавели. Из-за аварии подачу тепла в доме прекратили. В акимате Абайского района пояснили, жителям проблему придется решать самим, так как дом приватизирован, и ни с какой из обслуживающих компаний договор жильцы не заключили.

«Жители этого дома не заключали договора с обслуживающими компаниями, поэтому им придется самим решать проблему, мы доводим тепло до элеватора, а там уже все должны решать они. Сейчас ребята вот осматривают, как завершат работу тепло дадим. Этот дом старый, от модернизации тоже отказался», — пояснили в акимате.

Домов, построенных во времена СССР, в Абайском районе много, в основном это двухэтажные строения.

Шуддин Саидов

P.S На следующий день теплоснабжение дома было восстановлено.