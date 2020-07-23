Прием документов для присуждения международной стипендии «Болашақ» будет осуществляться с 27 июля по 31 октября 2020 года, передает Otyrar.KZ.

Прием документов будет осуществляться с 27 июля по 31 октября 2020 года через портал «электронного правительства» egov.kz.

В текущем году для обучения по программе «Болашақ» определены 85 специальностей для академического обучения (магистратура, докторантура, резидентура) и 95 – для прохождения стажировки.

Кроме того, утвержден cписок 138 ведущих зарубежных ВУЗов, рекомендованных для обучения в рамках программы, входящих в TOP-100 позиций двух и более международных академических рейтингов.

Более подробная информация на сайте www.bolashak.gov.kz.