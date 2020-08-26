Национальный Банк Республики Казахстан напоминает, что 3 октября 2020 года завершается период обмена банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года, передает Otyrar.KZ.
Обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан проводится исключительно в филиалах Национального Банка.
«Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального Банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны», – пояснил директор департамента наличного денежного обращения Национального Банка Жомарт Кажмуратов.
Информацию об адресах и контактах филиалов Национального Банка можно найти на сайте Национального Банка.
О завершении периода обмена банкнот образца 2006 года
3 октября текущего года завершится период обмена банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. С этого дня филиалы Национального Банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки.До 3 октября эти банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах Национального Банка. Их телефоны и адреса указаны на нашем официальном сайте.Напомню, поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года.Подробнее: https://nationalbank.kz/ru/page/territorialnye-filialy#Ұлттықбанк #Нацбанк #банкноты
Опубликовано Қазақстан Ұлттық Банкі Национальный Банк Казахстана Среда, 26 августа 2020 г.