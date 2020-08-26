Национальный Банк Республики Казахстан напоминает, что 3 октября 2020 года завершается период обмена банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года, передает Otyrar.KZ.

Обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан проводится исключительно в филиалах Национального Банка.

«Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального Банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны», – пояснил директор департамента наличного денежного обращения Национального Банка Жомарт Кажмуратов.

Информацию об адресах и контактах филиалов Национального Банка можно найти на сайте Национального Банка.