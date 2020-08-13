Стоимость похищенного оружия из воинской части 10216 оценили почти в 2 млн тенге.

Об этом рассказали на очередном заседании суда, начатом по факту кражи оружия. Представитель воинской части Ербол Шукеев, прибывший на суд в качестве свидетеля, сообщил, что были похищены 58 единиц оружия и более 500 патронов, некоторые из которых были холостыми.

Напомним, что в феврале этого года 25- летний сержант-контрактник сбежал из воинской части в Шымкенте, прихватив с собой целый арсенал оружия. Выяснилось, что Абылаю Балгынбаю помогали четверо. Пистолеты и автоматы они выносили несколько недель. В общей сложности на скамье подсудимых оказались восемь человек. Помимо Балганбая и его подельников, фигурантами дела стали еще четверо военнослужащих. Среди них и командир части, которого судят за халатность.