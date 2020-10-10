Маски в первую очередь нужны, чтобы не заразить других. Даже если вы не кашляете и не чихаете. Коронавирус передается воздушно-капельным путем: капли с коронавирусом из дыхательных путей зараженного человека оказываются в воздухе, а затем на слизистых здорового человека. Зараженному человеку не обязательно чихать или кашлять — достаточно просто дышать, говорить или петь. Тяжелые капли падают быстрее, мелкие могут еще долго висеть в воздухе.

1. Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

2. Расположите маску металлическим зажимом или плотной вставкой вверх.

3. Внешняя сторона маски обычно окрашена. Расположите ее от себя.

4. Изогните металлическую вставку или зажим по форме носа.

5. Закройте маской нос, рот, подбородок.

6. Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

7. Не касайтесь маски во время использования. В случае прикосновения обработайте руки.

8. Как только маска становится сырой, замените ее на новую.

9. Не используйте одноразовые маски повторно.

10. Снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски), и сразу же выбросьте ее. После этого обработайте руки.