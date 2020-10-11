Противочумные костюмы, маски и неукоснительное соблюдение инструкций.

Этот набор нужен всем работникам «Скорой», которые выезжают на вызов с подозрением на инфекционное заболевание. В таких случаях даже резиновые ботинки выдают.

Всего же в день во время режима ЧП поступали тысячи вызовов, на которые выезжали медики. А вместе с ними в карете скорой помощи и наши ведущие Галым и Лика, которые подробно рассказали о работе врачей, а так же заглянули на блокпосты к сотрудникам полиции.

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