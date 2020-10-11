Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии.

Чаще это происходит с помощью гаджетов, ноутбуков, компьютеров и смартфонов. Учитель записывает онлайн-урок, рассылает его ученикам, те в свою очередь просматривают его, выполняют задания, по итогам которых учитель выставляет оценки. Так легко ли это на самом деле?

Какие трудности могут возникнуть при дистанционном обучении? Сколько времени потребуется школьникам, педагогам и учителям для того, чтобы адаптироваться к новой системе обучения? Это выясняли наши ведущие Галым и Лика в новом выпуске программы «Настоящая работа».

Подробно смотреть здесь