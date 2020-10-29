Полицейские Туркестанской области задержали браконьера с тушами краснокнижных птиц, передает Otyrar.KZ.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” сотрудники полиции ОП города Кентау совместно с инспекторами (Охотзоопрома), возле одного из прилегающих поселков, задержали подозреваемого в незаконной охоте на диких птиц.

При обыске автомашины жителя города Туркестан полицейские изъяли охотничье ружье 12 калибра и две туши чернобрюхого рябка, занесенного в Красную книгу РК.

Браконьера вместе с вещественными доказательствами стражи порядка доставили в городской отдел полиции. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан не нарушать природоохранное законодательство и беречь природу и животных.