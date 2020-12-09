В Тюлькубасском районе Туркестанской области правоохранители расследуют дело о смерти мужчины, который подвергся преследованию со стороны сотрудников полиции.

Преследование мужчины попало в объектив камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, как тот скрывается от полицейских на неосвещенной улице и исчезает из виду.

В ту злополучную ночь супруга Ильяса Мустафаева — Рая — не дождавшись мужа дома, отправится на его поиски. И нашла его … мертвым.

«Мы ехали на машине и остановились на горке, сестра говорит: вон Ильяс там лежит, я говорю, нет, это наверное шерсть от барана, она говорит нет, это шапка его красная. Мы вышли, перешли. И он здесь лежал, тут везде кровь была, куртка лежала коричневая «, — говорит Рая МУСТАФАЕВА, жена умершего.

Ильясу было всего 50 лет, без отца остались шестеро детей. По словам родных погибшего, мужчина возвращался с работы, с ним был еще один человек. По дороге их остановили полицейские. Мустафаев, по словам правоохранителей, был пьян, и они не смогли остановить его. Во время бегства он, якобы, упал с обрыва и от полученных травм скончался.

«Много подозрений, во-первых, они были не на служебной машине, а на гражданской. То, что они гоняются за ним, погнались, непонятно. Почему они не догнали. Я не верю», — говорит Гюнай МУСТАФАЕВА, дочь погибшего.

Родственники уверяют, Ильяс знал наизусть каждый камень в районе пустынной улицы. Каждый день он ездил по этой дороге на работу. Родные Ильяса, уверены, его смерть не была случайностью. Они просмотрели запись с камеры видеонаблюдения магазина и написали заявление в полицию с просьбой провести повторную проверку. Брат погибшего разыскал и молодого человека, который был рядом с Ильясом в ту ночь.

«Помимо двух сотрудников РУВД, был свидетель Карипанов Владислав. Его они посадили в машину. Через день-два я нашел его, поехал к нему. Он вышел, признался, что был с моим братом. Я когда сказал ему, ты знаешь, Владислав, мой брат умер, он прямо на дороге сел на колени, заплакал и схватился за голову, и сказал, да не может быть, как он умер. Просто после этого я подумал, что похоже, что он что-то скрывает «, — уверяет Афанди МУСТАФАЕВ, брат погибшего.

В дом, где уже несколько дней оплакивают погибшего, приехал начальник Тюлькубасского районного отдела полиции. По словам Данияра Мейрхана, мужчина, действительно, мог упасть с высоты. На это указывают результаты заключения медэкспертизы – травмы на теле погибшего похожи на падение с высоты или последствия ДТП. В любом случае, действия двух правоохранителей, которые преследовали погибшего, проверят сотрудники управления собственной безопасности.

«Полицейские на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти. Назначена экспертиза. По ее результатам будет принято окончательное процессуальное решение. На сегодняшний день ведется расследование», — говорит Салтанат КАРАКОЗОВА, руководитель пресс-службы ДП Туркестанской области.

Родственники погибшего настаивают, чтобы расследованием уголовного дела занялись в МВД и Генеральной прокуратуре. Местным полицейским они не доверяют.

Анастасия Новикова