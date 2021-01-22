Видео с таким содержанием обсуждают казахстанцы в чатах Telegram, передает stopfake.kz.

Согласно теории, вакцины против коронавируса начнут уничтожать внутренние органы реципиентов через полгода после инъекции. Резкий скачок смертности назовут «вспышкой мутировавшего вируса». Все это неправда.

Во-первых, создатели этой теории не берут в расчет тот факт, что с момента начала первых испытаний на людях уже прошло полгода. В частности, препарат Pfizer первые добровольцы получили более 9 месяцев назад — 5 мая 2020 года.

Moderna начала испытывать свою вакцину немногим позже – в июле 2020 года. Ровно полгода с момента первой инъекции этого препарата добровольцу наступит 28 января 2021 года.

Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» стартовали чуть более шести месяцев назад – 16 июня 2020 года.

О внезапном повышении уровня смертности среди первых участников клинических испытаний или их массовой госпитализации с отказом внутренних органов не сообщалось.

Во-вторых, существующие вакцины, согласно прогнозам ученых, будут эффективны и против мутировавшего вируса SARS-CoV-2.

Если же мутация будет чрезвычайно быстрой и серьезной, то разработка новой вакцины будет возможна в короткие сроки благодаря РНК-платформе, на которой разработаны препараты.

Таким образом, слухи о том, что вакцины имеют «отложенный эффект» и способны вызывать отказ внутренних органов спустя полгода после их введения, бездоказательны. Эту теорию опровергают клинические испытания препаратов, начавшиеся более шести месяцев назад.