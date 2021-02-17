Увеличился экспорт произведенной сельскохозяйственной продукции в Туркестанской области в пять раз.

Поручение Елбасы аграриями региона выполнено раньше намеченного срока. В послании народу Казахстана за 2018 год он поручил за 5 лет в агропромышленном комплексе увеличить в 2,5 раз экспорт сельхозпродукции, а также продуктивность труда. По итогам прошлого года объем экспорта произведенной сельскохозяйственной продукции в Туркестанской области вырос в пять раз и достиг 105.1 млн долларов. В этом году также планируется увеличить этот показатель. По импорту КРС маточного поголовья и племенному разведению Туркестанская область в стране занимает 2 место. Для этого за три года было закуплено около 20 тысячи скота.

За два последних года прирост мясной продукции увеличился на 8,5 %, — отчитался на аппаратном совещании областного акимата руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

Шынар Оразова