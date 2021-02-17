Увеличился экспорт произведенной сельскохозяйственной продукции в Туркестанской области  в пять раз.

 

Поручение  Елбасы аграриями региона выполнено раньше намеченного срока. В послании народу  Казахстана за 2018 год он поручил за 5 лет в агропромышленном комплексе увеличить в 2,5 раз  экспорт сельхозпродукции, а также  продуктивность труда. По итогам прошлого года объем экспорта произведенной  сельскохозяйственной продукции в Туркестанской области  вырос  в пять  раз и  достиг  105.1 млн долларов.Овощи В этом году также планируется увеличить этот показатель. По импорту  КРС маточного поголовья и племенному разведению Туркестанская область в стране занимает 2 место. КоровыДля этого за три года было закуплено  около 20 тысячи  скота.

За два последних года прирост мясной продукции увеличился на 8,5 %, — отчитался на аппаратном совещании областного акимата руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

Шынар Оразова

 

 

 

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