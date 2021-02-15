Победителей акции «11 Новогодних чудес» от компании «Evrika» чествовали сегодня.

Все они приехали из разных уголков Казахстана — одиннадцать счастливых обладателей призов пригласили на торжественное награждение в один из гипермаркетов техники «Evrika» в городе Шымкенте.

«Сегодня мы пригласили наших дорогих победителей акции «11 Новогодних чудес» от «Evrika». И вручили им 10 автомобилей Hyundai Accent и ключи от квартиры в Нур-Султане. Акции у нас проводятся регулярно. Это не последняя акция. На очереди у нас акция «Летний драйв» там тоже будут разыгрываться автомобили. Так что, дорогие покупатели, прошу вас следить за нашими акциями в социальных сетях и на сайте www.evrika.com. Evrika-выбирай лучшее»,- говорит Дмитрий СЛЕПЦОВ., директор гипермаркета электроники «Evrika».

Для того чтобы стать участником розыгрыша необходимо было совершить в компании «Evrika».любую покупку на сумму от 50 тысяч тенге. Розыгрыш призов прошёл 6 февраля и транслировался на страницах компании в Youtube и Инстаграм. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел. Житель Туркестанской области Намазбай Кажымухан приобрел в магазине бытовой техники и электроники телевизор, и неожиданно для себя стал обладателем квадратных метров в городе Нур-Султан. Сегодня ему вручили ключи от двухкомнатной квартиры на левом берегу Ишима.

«Мне когда позвонили, я сначала не поверил, потом в шоке был. И вот поверил только сейчас, когда мне вручили ключи от квартиры. Я невероятно счастлив, просто слов нет. Это такая удача! Спасибо компании «Evrika». за такой подарок!», — рассказала Кажымухан НАМАЗБАЙ, победитель акции от компании «Evrika».

Одна из победительниц акции – Карлыгаш Кенжебекова приехала на награждение из города Аральск. Женщина узнала о том, что она стала обладательницей новенького Hyundai Accent в день своего рождения. Победительница уверена, что компания «Evrika» — это качество и доступные цены.

«Я отмечала свой день рождения и в этот момент мне позвонили и сказали, что я выиграла автомобиль. Это был лучший подарок на день рождения! Не только я, все мои родные обрадовались. В компании «Evrika» мы приобретали телевизор, холодильник, мелкую бытовую технику, качество просто супер. А продавцы всегда подскажут и помогут. Спасибо Evrika», — говорит Карлыгаш КЕНЖЕБЕКОВА, победительница акции от компании «Evrika».

«Evrika».является ведущей сетью на рынке потребительской электроники южного региона. Вот уже 20 лет компания осуществляет прямые поставки с ведущих предприятий-производителей электроники и бытовой техники, которая сертифицирована и обеспечивается гарантийным обслуживанием. Сейчас «Evrika» предлагает широкий ассортимент, насчитывающий более 7 000 наименований товаров известных мировых брендов.