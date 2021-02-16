14 февраля в Жетысайском районе Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних детей.

Как выяснилось, в Жетысайскую районную больницу доставили трех детей с различными травмами.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что примерно в 17.50 ч. по улице С. Ерубава в Жетысае неустановленная автомашина сбила на дороге трех несовершеннолетних.

В результате пострадавших в ДТП двух подростков и одного малолетнего ребенка госпитализировали в районную больницу.

Впоследствии, 4-летний мальчик, поступивший в реанимационное отделение, скончался от полученных травм.

Двое других несовершеннолетних, 13 и 16 лет продолжают получать медицинскую помощь.

В настоящее время в ходе тщательного осмотра места ДТП изъяты осколки зеркал и фар от скрывшегося автомобиля.

По предварительным данным, осколки могут принадлежать автомашине Audi 100, цвета «мокрый асфальт».

Оперативники Жетысайского РОП проверяют все автомашины схожей марки и комплектации с целью задержания подозреваемого лица.

Если же стали очевидцем ДТП или владеете какой-либо информацией о данном происшествии, то Вам следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102 или в дежурную часть Жетысайского РОП по телефону 8-72534-67020 или по телефону доверия 6-70-07.