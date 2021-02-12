В прививочных кабинетах, организованных в городе Шымкент, за первые 9 дней против коронавирусной инфекции вакцинировано 705 медицинских работников.

В том числе 283 медицинских работника организаций первичной медико-санитарной помощи, 83 сотрудника учреждений скорой медицинской помощи, 54 — инфекционной больницы, 59 из служб санитарно-эпидемиологического контроля и 226 других работников учреждений, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Об этом сегодня в ходе брифинга в информационно-коммуникационном центре рассказал руководитель управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

— Вакцинация проводится на добровольной основе. К обязательной вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической вакцинации. Перед прививкой проводится обязательный осмотр врача. Врач предупреждает и дает памятку о возможных побочных эффектах после вакцинации. Медицинское наблюдение за вакцинированными организовано и проводится в соответствии с требованиями. На сегодняшний день состояние здоровья граждан, привитых против коронавирусной инфекции, удовлетворительное. Осложнений после вакцинации среди вакцинированных не зарегистрировано, — сказал главный врач города.

Кроме того, руководитель управления отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная.

В городе Шымкент с 24 марта 2020 года по 12 февраля 2021 года зарегистрировано 5 984 случаев заражения COVID-19. Из них 3 054 симптомные, 2 930 бессимптомные. Количество выздоровевших — 5 448, скончались — 94.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 случаев заражения COVID-19.

На сегодняшний день в городе имеется 1 060 коек, из них 889 коек свободны. В инфекционных и карантинных больницах находятся на лечении 171 пациентов или наполняемость составляет 16% (из них КВИ — 38, ОРВИ — 108, пневмония — 25, карантинные — 0). В городе проведена полная подготовка к возможной волне covid по трем сценариям (А,В,С).