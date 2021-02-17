Компания «Гидрострой Шымкент Групп» расположена в индустриальной зоне «Оңтүстік» в городе Шымкент.

На предприятии, которое начало свою работу в 2018 году, в настоящее время постоянной работой обеспечены 33 человека. Компания, использующее только отечественное сырье, способно производить 70 тысяч квадратных метров продукции в год. Произведенная здесь стеклянная мозаика пользуются спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

— Бренд «GIDROSTROY GLASS MOSAIC» — первый производитель мозаики из стекла. При этом уникальный по качеству продукт. Мы выбрали путь инновационного развития при котором вырабатываем новые подходы соответствующие общеэкономическим условиям. Каждый день мы добиваемся положительных результатов в реализации новых инициатив и повышении качества и разнообразия ассортимента продукции, — говорит предприниматель Олег Хатамов.

Предприниматель в 2019 году для приобретения оборудования и пополнения оборотных средств получил в банке второго уровня кредит под 14,25%, из них 7,13% субсидирует Фонд «Даму». Кроме того, на недостающую часть залога Фонд предоставил свою гарантию.

Напомним, что мозаика — техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности, не потерявшая своей актуальности с древнейших времен до наших дней. В настоящее время широко используется для отделки пола, стен, бассейнов и фонтанов.