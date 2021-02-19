В Шымкенте 18 февраля зарегистрировано 10 случаев заражения COVID-19, из них с симптомами – 3, без симптомов – 7, в том числе один ребенок до 18 лет, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 9.

С 01.01.2021г. по 18.02.2021г. зарегистрировано всего 528 случаев COVID-19 (264 симптомные, 264 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет -105 случаев.

С 01.01.2021г. по 18.02.2021г. зарегистрировано 140 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

Для выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1943 исследования, из них положительных – 10.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.