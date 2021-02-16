На основании жалоб жителей города Шымкента по поводу некачественного теплоснабжения и высокой стоимости теплоснабжения, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Шымкенту проведена внеплановая проверка в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3».

По результатам внеплановой проверки, выявлено необоснованное начисление за услуги теплоснабжения, а именно ГКП «Қуатжылуорталық-3» в нарушение пункта 38 Правил пользования тепловой энергии, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, без составления соответствующего акта и подписи потребителей производил дополнительное начисление объема тепловой энергии в сторону увеличения.

В результате, за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года было необоснованно начислено потребителям города 1100 Гкал тепловой энергии или на общую сумму 3 336 458,33 тенге.

За допущенные нарушения, в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3» возбуждено административное производство по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», а также вынесено предписание об устранении нарушений законодательства путем возврата потребителям необоснованно полученного дохода за услуги теплоснабжения на общую сумму 3 336 458,33 тенге.