11 февраля 2021 года на территорию Казахстана прибыли 17 международных авиарейсов из Германии, Швейцарии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ и Узбекистана.

Из 2 207 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 782 человек, без справок прибыло 425 граждан РК.

В аэропорт Алматы – 8 рейсов, 1 143 пассажира, со справками — 867, без справок — 276;

в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 1 008 пассажиров, со справками — 861, без справок — 147;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, оба пассажира со справками;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, 54 пассажира, со справками — 52, без справок — 2.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 272 граждан РК, прилетевших без справок, у двоих пассажиров, прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.