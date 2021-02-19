За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 901 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 136, город Алматы — 103, город Шымкент — 10, Акмолинская область — 86, Актюбинская область — 20, Алматинская область — 57, Атырауская область — 39, Восточно-Казахстанская область — 61, Жамбылская область — 14, Западно-Казахстанская область — 83, Карагандинская область — 57, Костанайская область — 69, Кызылординская область — 17, Мангистауская область — 5, Павлодарская область — 103, Северо-Казахстанская область — 39, Туркестанская область — 2.
Всего в стране выявлено 205825 заболевших.