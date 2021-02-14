За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 53, город Алматы — 110, город Шымкент — 5, Акмолинская область — 69, Актюбинская область — 11, Алматинская область — 53, Атырауская область — 30, Восточно-Казахстанская область — 61, Жамбылская область — 14, Западно-Казахстанская область — 77, Карагандинская область — 69, Костанайская область — 75, Кызылординская область — 17, Мангистауская область — 10, Павлодарская область — 130, Северо-Казахстанская область — 49, Туркестанская область — 4.
Всего в стране выявлено 201801 заболевший.