За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 53, город Алматы — 107, город Шымкент — 7, Акмолинская область — 72, Актюбинская область — 4, Алматинская область — 49, Атырауская область — 25, Восточно-Казахстанская область — 85, Жамбылская область — 8, Западно-Казахстанская область — 47, Карагандинская область — 30, Костанайская область — 71, Кызылординская область — 4, Мангистауская область — 3, Павлодарская область — 80, Северо-Казахстанская область — 37, Туркестанская область — 4.
Всего в стране выявлено 203259 заболевших.