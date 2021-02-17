За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 796 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 99, город Алматы — 91, город Шымкент — 6, Акмолинская область — 79, Актюбинская область — 10, Алматинская область — 36, Атырауская область — 38, Восточно-Казахстанская область — 69, Жамбылская область — 10, Западно-Казахстанская область — 74, Карагандинская область — 60, Костанайская область — 70, Кызылординская область — 5, Мангистауская область — 5, Павлодарская область — 100, Северо-Казахстанская область — 40, Туркестанская область — 4.
Всего в стране выявлено 204055 заболевших.