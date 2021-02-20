За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 827 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 127, город Алматы — 112, город Шымкент — 11, Акмолинская область — 77, Актюбинская область — 14, Алматинская область — 46, Атырауская область — 34, Восточно-Казахстанская область — 50, Жамбылская область — 13, Западно-Казахстанская область — 61, Карагандинская область — 45, Костанайская область — 68, Кызылординская область — 9, Мангистауская область — 11, Павлодарская область — 111, Северо-Казахстанская область — 31, Туркестанская область — 7.
Всего в стране выявлено 206652 заболевших.