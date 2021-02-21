За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 53, город Алматы — 102, город Шымкент — 8, Акмолинская область — 81, Актюбинская область — 13, Алматинская область — 59, Атырауская область — 33, Восточно-Казахстанская область — 55, Жамбылская область — 19, Западно-Казахстанская область — 65, Карагандинская область — 53, Костанайская область — 69, Кызылординская область — 7, Мангистауская область — 9, Павлодарская область — 100, Северо-Казахстанская область — 36, Туркестанская область — 4.
Всего в стране выявлено 207418 заболевших.