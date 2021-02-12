За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 109, город Алматы — 108, город Шымкент — 9, Акмолинская область — 79, Актюбинская область — 8, Алматинская область — 76, Атырауская область — 33, Восточно-Казахстанская область — 64, Жамбылская область — 10, Западно-Казахстанская область — 75, Карагандинская область — 58, Костанайская область — 79, Кызылординская область — 4, Мангистауская область — 7, Павлодарская область — 163, Северо-Казахстанская область — 62, Туркестанская область — 7.
Всего в стране выявлено 200044 заболевших.